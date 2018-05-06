إغلاق صناديق الاقتراع في أول انتخابات يشهدها لبنان منذ تسعة أعوام

بدأت مراكز الاقتراع في إغلاق أبوابها أمام الناخبين في أول انتخابات يشهدها لبنان منذ تسعة أعوام.

ووردت تقارير عن تمديد التصويت في بعض اللجان لمدة ساعة، ولكن التصويت قد يستمر في بعض اللجان بعد انتهاء فترة التمديد إذا استمرت وجود جموع الناخبين أمام اللجان، حسبما قال مراسل لتلفزيون المنار، التابع لحزب الله.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان الذي تشكل حينئذ لأربعة أعوام فقط.

ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وجرى تعديل النظام الانتخابي، وخُفض عدد الدوائر. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ولا يتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن مراقبين يقولون إن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور مساء الأحد.

وأدلى عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج بالفعل بأصواتهم في الانتخابات.