ترمب ليس ملزما بتنفيذ أمر بالحضور في التحقيق حول التدخل الروسي

واشنطن: قال رودي جولياني محامي الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد أن الرئيس ليس مجبرا على تنفيذ أمر بالحضور من المدعي الخاص في قضية التدخل الروسي لكن يمكن ان يوافق على الادلاء بشهادته بشروط.

الا ان جولياني الذي تسبب تصريحاته الارباك منذ انضمامه الى فريق ترمب القانوني،أضاف ان الرئيس "يرغب في تقديم الشهادة .. وربما نسوي الامور مع (المحقق الخاص) روبرت مولر".

وفي رد على سؤال على شبكة ايه بي سي نيوز حول ما اذا كان ترمب سينفذ مذكرة الاحضار اذا اصدرها مولر، قال رئيس بلدية نيويورك السابق "لسنا مضطرين لذلك .. إنه رئيس الولايات المتحدة، ونستطيع ان نطالب بالامتيازات نفسها التي لجأ اليها رؤساء اخرون".

وكان الرئيس الاسبق بيل كلينتون رفض تنفيذ أمر بالحضور خلال التحقيق في علاقته بمونيكا لوينسكي المتدربة في البيت الابيض.

ولدى سؤال جولياني ما اذا كان واثقا من ان ترمب في حال ظهوره امام مولر لن يستخدم حقه الدستوري بالتزام الصمت وذلك بموجب التعديل الخامس للدستور، رد قائلا "كيف لي أن اكون واثقا من ذلك؟ كل محامي في اميركا يعتقد أنه سيكون احمقا اذا ادلى بشهادته".

إلا أن جولياني طرح سلسلة من النقاط التي تشير الى ان فريق ترمب فكر ملياً في اطار لمثل هذه المقابلة بين ترمب ومولر.

وقال جولياني انه يريد أن تكون هذه المقابلة "لمدة ساعتين ونصف الساعة فقط. وفقط من خلال صيغة محددة .. وليس تحت القسم. فقط جلسة اسئلة وأجوبة. وسنحصل على الاسئلة مسبقا".

وأضاف "وعليه .. ربما نسوي الامور مع بوب مولر لأن العمل معه مباشرة امر جيد".

الا انه اشار ان مثل هذه الخطط قد يتعرقل بناء على كيفية سير تحقيق مولر.

