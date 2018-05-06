العائلة المالكة البريطانية تنشر صورتين للأمير لويس

لندن: نشرت العائلة المالكة البريطانية، الأحد، أول صورتين رسميتين للأمير لويس آرثر تشارلز الذي في 23 أبريل الفائت. والأمير لويس هو الخامس في ترتيب العرش.

وولد الابن الثالث لدوق ودوقة كامبردج يوم الاثنين الماضي في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري في لندن وكان يزن 3.83 كيلوجرام وقت مولده.

والتقطت كيت ميدلتون دوقة كامبردج وزوجة الأمير وليام حفيدالملكة إليزابيث الصورتين في قصر كينسنغتون.

وفي الصورة الأولى التي قال القصر إنها التقطت يوم 26 أبريل، يظهر الأمير لويس آرثر تشارلز وهو يرتدي سترة وسروالاً أبيض ويستند إلى أريكة.

أما الصورة الثانية فتحمل فيها الأميرة تشارلوت، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، شقيقها الأصغر وهو نائم والتقطت في الثاني من مايو.

وطبقا للتعديل الذي أجري على القانون في عام 2013، فإن تشارلوت ستصبح أول أميرة لن يحل محلها شقيقها في ترتيب ولاية العرش.

وقال مسؤولون بالقصر، إن الأمير لويس لن ينضم إلى باقي أفراد أسرته في حفل زفاف عمه الأمير هاري الذي سيقام في 19 مايو على الممثلة الأميركية ميغان ماركل.