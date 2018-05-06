اصابة فتيين بالرصاص في لندن

لندن: اصيب فتيان في الثانية عشرة والخامسة عشرة بالرصاص الاحد في وضح النهار في لندن التي تشهد مزيدا من الجرائم والاعتداءات، وفق ما افادت الشرطة.

وعثر شرطيون على الفتيين بعيد اصابتهما بالرصاص في مكانين مختلفين في منطقة هارو شمال غرب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة في بيان ان "فتى في الثانية عشرة تمت معالجته في مكان الحادث قبل ان ينقل الى مستشفى في غرب لندن حيث يرقد حاليا"، من دون ان تحدد مدى خطورة اصابته.

واوضحت ان خطورة اصابة الفتى الثاني (15 عاما) لا تزال في طور التقييم.

وازدادت اعمال العنف بواسطة اسلحة نارية او بيضاء في شكل كبير منذ بداية العام في لندن. وخلال الفصل الاول من 2018، فتحت سكتلنديارد 45 تحقيقا في جرائم قتل، ما يناهز ضعفي التحقيقات في الفترة نفسها من العام الفائت.

ولاحظت وثيقة لوزارة الداخلية كشفتها صحيفة "ذي غارديان" في نيسان/ابريل ان سياسة تقليص عديد عناصر الشرطة التي اعتمدتها الحكومة المحافظة منذ العام 2010 "ساهمت على الارجح" في ارتفاع عدد الهجمات.

وتطرق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى هذه الظاهرة في خطابه الجمعة امام اللوبي الاميركي للاسلحة، مؤكدا ان "مستشفى كان معروفا جدا" في لندن بات يشبه "ساحة حرب" بسبب عدد الاعتداءات.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع، قتل شاب في السابعة عشرة بالرصاص في ساوث وورك جنوب لندن وتخلل هجوم بالاسيد "صداما كبيرا" بين مجموعتين في هاكني شرق المدينة، بحسب الشرطة.