عبد الرحمن مصطفى رئيسا للائتلاف السوري المعارض

انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض مساء الْيَوْم عبد الرحمن مصطفى رئيساً للائتلاف الوطني السوري لدورة رئاسية جديدة ب 66 صوت من مجموع أعضاء الهيئة العامة للائتلاف وذلك في نهاية اجتماعات هيئته العامة .

وكان مصطفى رئيسا للائتلاف مؤخراً بالوكالة بعد استقالة رياض سيف من أسابيع لأسباب قيل أنها صحية .

كما انتخب الائتلاف الدكتور بدر جاموس نائبا للرئيس و وديما موسى نائبة للرئيس عن مقعد المرأة ، وَعَبَد الباسط حمو نائب لرئيس الائتلاف الوطني السوري عن المجلس الوطني الكردي ونذير الحكيم امينا عاما للائتلاف الوطني السوري لدورة رئاسية جديدة.

وجاءت انتخابات الهيئة السياسية كالتالي: أنس العبدة، وهادي البحرة، وعبد الأحد اسطيفو ، ود.محمد العبد الله، وبشار الزعبي، وأمل شيخو، ورياض الحسن، وأحمد رمضان، وجمال الورد، ومحمد سليم الخطيب، وعقاب يحيى، ومحمد يحيى مكتبي. و هيثم رحمة، و ياسر فرحان ، و حواس خليل، و عبد المجيد البركات، و محمد سلو، وفادي إبراهيم، وفؤاد عليكو.

