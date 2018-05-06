نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية تخطت 49 في المئة

بيروت: أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق منتصف ليل الأحد الاثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت أكثر من 49 في المئة، في عملية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت إن "نسبة المشاركة بلغت 49,20 في المئة، مقارنة مع 54 في المئة عام 2009"، معتبراً أن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جداً" نتيجة قانون الانتخاب الجديد القائم على النظام النسبي بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.

وأوضح المشنوق "هذا قانون جديد والناخبون لم يعتادوا عليه ورؤساء المراكز لم يعتادوا عليه"، مضيفاً أنه "أول قانون نسبي في العالم يقر ويعمل بموجبه بعد عشرات السنوات من القانون الاكثري ومع ذلك يحقق نسبة اقل من التصويت".

واجريت الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 2009، بعدما مدد البرلمان ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية على خلفية النزاع السوري.

ولم يلب إقبال المواطنين طموحات الأحزاب السياسية التي سارعت إلى شد عصب قواعدها قبل ساعات قليلة على إقفال مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء (16,00 ت غ) أي بعد 12 ساعة من فتحها أمام الناخبين.

ودفع قانون الانتخاب الجديد غالبية القوى السياسية الى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية حتى بين الخصوم بهدف تحقيق مكاسب أكبر. وفي معظم الأحيان، لا تجمع بين أعضاء اللائحة الواحدة برامج مشتركة أو رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية، الأمر الذي أثار انتقادات شريحة واسعة من الناخبين.

