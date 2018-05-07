بوتين: روسيا تحتاج إلى قفزة نوعية

نصر المجالي: أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتخب، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الشعب الروسي والمسؤولين وأعضاء مجلسي الدوما، وذلك خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا مجددا لولاية هي الرابعة.

ووصل الرئيس المنتخب مع أول دقات ساعة الكرملين الثانية عشرة منتصف اليوم، إلى الكرملين ومرّ عبر قاعة غيورغي وقاعة ألكسندر ليصل إلى قاعة أندريفسكي، حيث صعد إلى منصة خاصة يقف عليها رئيس المحكمة الدستورية ورئيسا مجلسي الدوما والاتحاد، ليؤدي اليمين الدستورية.

وأدى بوتين نص اليمين الدستورية: "أقسم أن أمارس صلاحيات رئيس الاتحاد الروسي واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات والمواطن، ومراقبة وحماية دستور الاتحاد الروسي، وحماية سيادة واستقلال وأمن ووحدة الدولة، وخدمة الشعب بإخلاص".

وفي نهاية الحفل، تسلم لبوتين بعد الحفل "الحقيبة النووية" كونه القائد الأعلى للقوات الروسية. كما تم عند سور الكرملين، إطلاق 30 قذيفة من مدافع القصر الرئاسي.

وحضر الفعالية رؤساء هيئات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورؤساء الطوائف الدينية، وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الأجنبية.

بوتين مؤديا اليمين

كل 6 سنوات

يذكر أن تنصيب الرئيس في روسيا كل ست سنوات، بحسب التعديلات الجديدة في الدستور، بعد أن كان أربع سنوات في السابق، إضافة إلى خمسة آلاف من المدعوين.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس من العام الحالي. وفاز بوتين بنسبة 76.69% من الأصوات. ووفقًا للجنة الانتخابية المركزية فإن 56430712 ناخبًا صوتوا للرئيس الحالي.

والقى الرئيس الروسي كلمة في ختام الاحتفال، شكر فيها المواطنين الروس على دعمهم الصادق خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، معلنا أن روسيا تحتاج إلى قفزة نوعية في جميع المجالات.

وأكد بوتين أن هدفه في الحياة هو العمل على خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه في منصب رئيس روسيا أدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا وواجبي القيام بكل ما هو ممكن لازدهار ومستقبل روسيا

بوتين إلى قاعة أداء اليمين الدستورية