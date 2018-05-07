مقتل مطلوب سعودي في عملية أمنية في جنوب المملكة

الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية الإثنين مقتل مطلوب سعودي للاشتباه بتورطه في اعتداء أدى الى مقتل أربعة شرطيين في أبريل، في عملية أمنية السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إن خالد الشهري رفض الاستجابة الى نداءات رجال الأمن الذين حاصروه في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص، في جنوب المملكة، وهاجمهم بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأضاف المصدر نفسه أنه "تم التعامل معه (...) مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى".

وفي 20 أبريل، قُتل أربعة عناصر أمن سعوديين في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير جنوب البلاد.

