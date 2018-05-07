بوتين يرشح ميدفيديف لرئاسة الحكومة

نصر المجالي: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اليوم الإثنين مقترحًا إلى مجلس (الدوما) رشح فيه دميتري مدفيديف، لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وقال بيان للكرملين إنه "طبقا للنقطة "أ" من المادة 83 والمادة 111 من دستور روسيا الاتحادية، رشح الرئيس، دميتري مدفيديف، للحصول على موافقة مجلس الدوما، لتعيينه رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية".

وقدمت الحكومة الروسية برئاسة دميتري ميدفيديف استقالتها للرئيس بوتين، اليوم الإثنين، كاستحقاق بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقالت الدائرة الإعلامية للحكومة الروسية في بيان لها: "وقع دميتري أناتوليفيتش مدفيديف على ايعاز لتقديم الحكومة الروسية استقالتها أمام الرئيس الروسي المنتخب مجددًا".

وسيواصل الوزراء المستقيلون مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ووفقًا للقانون الروسى، يتعين على الرئيس بعد تنصيبه، اقتراح رئيس حكومة جديد على مجلس الدوما خلال أسبوعين.

مشوار سياسي

يذكر أن ميدفيديف المولود يوم 14 سبتمبر 1965 في سانت بطرسبرغ، يعتبر رئيس الوزراء العاشر لروسيا. وكان استلم المنصب منذ عام 2012. كما أنه شغل سابقاً منصب الرئيس الثالث لروسيا من 2008 إلى 2012. وحين استلم منصبه في سن الـ 42 كان يعتبر أصغر من الرؤساء الروس الثلاثة السابقين.

والحكومة الروسية هي أعلى هيئة تنفيذية فيدرالية في روسيا . تتكون الحكومة الروسية من رئيس الوزراء (رئيس الحكومة)، نواب رئيس الوزراء، والوزراء الاتحاديين.

ويوصف ميدفيديف بأنه تكنوقراطي ومتمرس في الاقتصاد والأعمال، ويصنف ضمن الجناح الليبرالي في الكرملين في مقابل جناح "الأقوياء" المشهورين في روسيا بتسمية "سيلوفيكي"، وهم قدامى جهاز "كي جي بي" الذين يسيطرون على الجيش والشرطة وأجهزة الأمن.

سنة فاصلة

وقد شكلت سنة 2000، حدثا تاريخيا مفصليا في حياة الرجل، حيث عين مدير مجلس إدارة مجموعة "غازبروم" العملاقة، وهي شركة روسية لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي، وهي من أهم الفاعلين في مجال النفط العالمي.

وخلال التجربة السياسية، عمل ميدفيديف في مارس 2000 مديرًا لحملة الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابية، وبعد نجاح بوتين عين ميدفيدف في منصب مدير الديوان الرئاسي بالكرملين خلفاً لألكسندر فولوشين قبل أن يُرقى مرة أخرى، ليشغل في 14 نوفمبر 2005 منصب نائب رئيس الوزراء الأول مكلف بالأشغال والمشاريع القومية ذات الأولوية.

ترشح

وكان ميدفيديف أعلن ترشحه للرئاسة في 10 ديسمبر 2007، وقد دعمته أربعة أحزاب سياسية هي: حزب روسيا الموحدة، وحزب روسيا العادلة، وحزب المزارعين، وحزب القوة المدنية، بالإضافة إلى الرئيس أنذاك فلاديمير بوتين.

وقد انتخب ميدفيديف في الشوط الأول من رئاسيات 2 مارس2008 بنسبة 69.6% من أصوات الناخبين، متقدمًا على ثلاثة مرشحين وهم زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، ورئيس الحزب الديمقراطي الروسي أندري بوغدانوف.

ويشار ختامًا، إلى أن ميدفيديف خريج كلية الحقوق بجامعة لينينغراد سنة 1987 حيث نال شهادة الدكتوراه سنة 1990. وهي نفس الكلية التي تخرج منها الرئيس فلاديمير بوتين، وقبلهما تخرج منها الرئيس الأسبق فلاديمير إليتش أوليانوف المشهور بلقبه (لينين).