انطلاق مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة في الأردن

عمّان: انطلقت الإثنين فعاليات مؤتمر ومعرض قوات العمليات الخاصة الثاني عشر (سوفكس 2018) في الاردن بمشاركة 35 دولة واكثر من 350 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والاسلحة.

افتتح مؤتمر قادة العمليات الخاصة اعماله في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان بحضور مئات العسكريين من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم.

وقال الفريق الركن محمود فريحات، رئيس اركان الجيش الاردني في كلمته بافتتاح المؤتمر ان "شعار معرض ومؤتمر سوفكس 2018 هذا العام هو +الحرب الهجينة وبيئة العمليات المتغيرة في مناطق العمليات الرمادية+".

اضاف "هناك تغير في بيئة العمليات الحربية بحيث أصبحت العمليات الهجينة هي بيئة العمل الرئيسة ضمن تحديات التحالفات السياسية والتمويل، وتحديات التعبوية-الفنية والضغوطات المجتمعية المحلية وزمن الاستجابة المحدود".

واكد الفريحات على اهمية هذا المؤتمر "لتبادل الخبرات والآراء وتطوير مفاهيم عمل مشتركة لتحقيق استراتيجيات عمل ناجحة تضمن النجاح في بيئة العمليات الهجينة والمتغيرة".

من جهته، قال الجنرال ريموند آنتوني توماس، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة خلال كلمته ان "عقد الشراكة والتحالفات هو أمر مهم للنجاح والحفاظ على السلام وشن الحرب".

واضاف انه "من خلال شبكتنا المدعومة من الجميع والمتكاملة باستطاعتنا ان نتعرف إلى مكامن الخطر على أمننا وسحقها قبل ان تؤذي مواطني دولنا".

ويعقد مؤتمر قادة العمليات الخاصة ليوم واحد، فيما يفتتح معرض "سوفكس 2018" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة صباح غدا الثلاثاء ولثلاثة ايام في منطقة ماركا في شرق عمان.

وتشارك في المعرض شركات من ابرز الدول المصنعة للاسلحة والمعدات الدفاعية في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايطاليا والصين.

ويشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الاوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ واجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.