166 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية بالربع الأول

إيلاف من الرياض: كشفت وزارة المالية السعودية عن ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2018، حيث بلغت ما يزيد عن 166 مليار ريال، بنسبة 15% عن العام الماضي.

وأعلن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية اليوم الاثنين، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن المملكة تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.

وقال الجدعان وزير المالية: "تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته".

وأضاف في تقرير نشرته الوزارة على موقعها: "أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".

وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، على النحو التالي:

بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018م 166,263 مليار ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (15 %) عن الربع المماثل من العام 2017.

الإيرادات غير النفطية

بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018م 52,316 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (63 %) عن الربع المماثل من العام 2017، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث اطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.

بلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (2 %) عن نفس الفترة من العام 2017، وحيث أن توزيعات الأرباح من شركة ارامكو أصبحت ربعية، فإن جزء كبير من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس اثره في تقرير الربع الثاني.

بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018م 200,592 مليار ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (18 %) عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.

بلغ العجز في الربع الأول من العام 2018م 34,329 مليار ريال سعودي بنسبة 18 % تقريباً من العجز السنوي المتوقع.