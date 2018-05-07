برلمان نيكاراغوا يشكل لجنة للتحقيق في أعمال قمع

ماناغوا: شكل برلمان نيكاراغوا الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، الاحد "لجنة حقيقة" للتحقيق في مقتل 45 شخصا على الاقل في ابريل في احتجاجات ضد الحكومة.

واعلن رئيس البرلمان غوستافو بوراس، وهو مقرب من الرئيس دانييل اورتيغا، ان اللجنة تتكون من خمس شخصيات "من قطاعات مختلفة" من المجتمع المدني ومن "انصار الحوار والسلم". وامام اللجنة ثلاثة اشهر لتقديم تقريرها.

تطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك متظاهرون بلجنة مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي ويرفضون لجنة منبثقة من البرلمان المقرب من السلطة كما يقولون.

ورفضت الحكومة في الاسبوع الماضي زيارة اللجنة الاميركية لحقوق الانسان بحسب ما افادت هذه المنظمة الدولية. وشهد الاحد تظاهرات جديدة عبر البلاد.

وكانت الاحتجاجات بدأت في 18 ابريل بتظاهر طلاب يحتجون على اصلاح انظمة التقاعد الذي رفع نسبة الاقتطاع من الاجور مع خفض معاشات التقاعد. ثم تحولت تلك الاحتجاجات الطلابية الى احتجاج عام للتنديد بنظام الرئيس اورتيغا.

