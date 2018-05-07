بالمسح الجسدي والتعرف البصري تختار الملابس التي تلائمك فقط!

بيروت: سندفع لك مقابل عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لجسمك! هذا ليس مجرّد اقتراح ستجده على موقع Craigslist، فنحن نعرض عليك ذلك بالنيابة عن صديق: موقع "أمازون".

يشكّل هذا المسح جزءًا من أحدث مشروع في الشركة، علمًا أنّه يعتبر غريبًا للغاية. وفقًا لتقرير صادر عن "وول ستريت جورنال"، يقدّم موقع أمازون 250 دولارًا من بطاقات الهدايا للأشخاص المستعدين لإرسال 10 عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لجسمهم على مدار 20 أسبوعًا. والهدف من المشروع، بحسب أمازون، تحسين فهم بائع التجزئة لعملية تغيّر شكل الجسم بمرور الوقت.

عبر الانترنت

تشير "وول ستريت جورنال" إلى أنها شاهدت الاستطلاع الذي تستخدمه أمازون عبر الإنترنت لجذب الناس للمشاركة في هذا المشروع. وبحسب ما ورد، يتضمن هذا الاستطلاع أسئلة عن الوزن الحالي للشخص ومستوى لياقته وأي خطط لفقدان وزنه في المستقبل. ويلفت أيضًا إلى أن كلّ مسح ثلاثي الأبعاد للجسم يتطلب 30 دقيقة ويتمّ إجراؤه في مدينة نيويورك.

عندما سئلت متحدثة باسم أمازون عن مشروع المسح ثلاثي الأبعاد للجسم، أخبرت وول ستريت جورنال أنها لا تستطيع التعليق على الإشاعات أو التكهنات.

إن وحدة المسح ثلاثي الأبعاد التابعة لموقع الأمازون، التي نشأت بعد شراء شركة Body Labs الحديثة في مجال الكمبيوتر في نيويورك في عام 2017، أرسلت دعوات تسأل الناس ما إذا كانوا مهتمين بالمشاركة، وفي حال كانوا مهتمّين، ما عليهم إلا ملء استطلاع عبر الإنترنت. وستختار الوحدة مشاركيها من نتائج هذا الاستبيان.

تجدر الإشارة إلى أن Body Labs، قبل شرائها، ذكرت على موقعها الإلكتروني أن تقنيتها قد "تُستخدم من قِبل تجار التجزئة في مجال تجارة الأزياء الإلكترونية الراغبين في تقديم توصيات الحجم"، وربما كان لذلك دور في اهتمام أمازون بهذه الشركة.

لا داعي لردّ ما يؤخذ

بسبب الشحن المجاني وسياسات الإعادة المتراخية، كثيرًا ما يعيد الناس الأشياء التي يشترونها عبر الإنترنت – في الواقع، يتم إرجاع 20 في المئة من الملابس التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، مقابل 9 في المئة من تلك التي يتم ابتياعها من المتجر. ويستخدم الناس منازلهم مثل غرف تبديل الملابس، فيطلبون أحجامًا متعددة من الثياب ويعيدون كل القطع التي لا تلائمهم.

في هذا السياق، يقدم موقع Digital Commerce 360 اقتراحًا إلى تجار التجزئة الإلكترونيين الذين يتطلعون إلى التقليل من إعادة الملابس: تأكدوا من أن العميل يعرف ما يشتريه بالضبط. هذا صعب لأنّ أحجام الملابس - خصوصًا بالنسبة إلى النساء - تختلف اختلافًا كبيرًا.

قد يجد الشخص الذي يرتدي حجمًا متوسطًا في علامة تجارية ما أن الحجم الصغير هو ما يلائم جسمه في علامة تجارية أخرى. من هنا، برزت الشركات الناشئة الساعية إلى معالجة مشكلة شراء شيء ملائم عندما تكون S وM وL (أي أحجام صغير ومتوسط وكبير) غير دقيقة.

تعرف بصري

استخدمت Savitude، وهذه سوق للنساء على الإنترنت، تقنية التعرف البصري من أجل مطابقة قطع الملابس في قائمة متاجر التجزئة مع نوع من بين تسعة أنواع للجسم. والفكرة هي أن العملاء سوف يقومون بعد ذلك بشراء القطع التي تلائم شكل جسمهم، وليس بالضرورة حجمه. في الوقت نفسه، قامت شركة Virtusize السويدية بإنشاء منصة تتيح للمستخدمين مقارنة أبعاد الملابس التي يمتلكونها مع تلك المعروضة على الإنترنت التي يفكرون في شرائها.

للحصول على الملابس التي تلائمك بأفضل شكل، تتيح شركة CALA الناشئة للمستخدمين تحميل صورهم الخاصة. ثم تتم مطابقة هذه الصور مع واحد من 1000 مسح ثلاثي الأبعاد للجسم في قاعدة بيانات CALA، ويقوم مصممو الأزياء بتخصيص قطع تلائم تلك المواصفات.

لكن، إلى أن تقرر أمازون أن تتحدث عن مشروعها لإجراء مسح ثلاثي الأبعاد للجسم، ليست هناك طريقة لمعرفة ما تخطط له في كيفية استخدام هذا المسح. غير أنّنا في الوقت الحالي سنفترض على سبيل التفاؤل أنها تنفذ مشروعًا شبيهًا بذلك الذي نفّذته CALA، وليس شيئًا آخر أكثر غرابة.

أعدّت إيلاف هذا التقرير عن موقع "فيوتشيريزم". الأصل منشور على الرابط:

https://futurism.com/clothing-fit-amazon-3d-body-scans/