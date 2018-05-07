غوتيريش يدعو سلطات الكونغو الديموقراطية الى التراجع عن حظر التظاهرات

الامم المتحدة: دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير نشر الاثنين السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية الى التراجع عن حظر التظاهرات تمهيدا لاجراء انتخابات "نزيهة" في ديسمبر.

وقال الامين العام ان "التراجع عن حظر التظاهرات العامة سيساعد في شكل كبير في توسيع الفضاء السياسي وسيتيح للشعب ان يمارس حقوقه السياسية والمدنية بحرية".

والتظاهرات المعارضة في الكونغو الديموقراطية ممنوعة منذ ايلول/سبتمبر 2016، واسفر قمع مسيرات الكاثوليك منذ 31 ديسمبر عن 15 قتيلا.

ونبه غوتيريش الى ان "التباينات المستمرة بين الفرقاء السياسيين حول العملية الانتخابية ووجود فضاء سياسي مغلق لا تزال تشكل خطرا على اجراء انتخابات نزيهة وجامعة".

وبناء عليه، دعا "الحكومة الى اتخاذ التدابير الضرورية لارساء الثقة بالعملية الانتخابية وفتح الطريق امام انتقال ديموقراطي للحكم". وطلب ايضا من "حزب الغالبية والمعارضة ان يتجاوزا المصالح الخاصة ويعملا من اجل تصليب الممارسات الديموقراطية".

كذلك، شجع غوتيريش الحكومة على تسهيل ترشح النساء وعلى تخصيص اموال للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ويعتزم الامين العام التوجه الى كينشاسا في الاشهر المقبلة مع رئيس المفوضية الافريقية موسى فقي محمد لاجراء مباحثات مع الرئيس جوزف كابيلا حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 23 ديسمبر.

