أردوغان يرفض دعوة مرشح معارض إلى مناظرة تلفزيونية

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين دعوة مرشح معارض إلى مناظرة تلفزيونية بينهما قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو.

إيلاف: وجّه مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض محرم إينجه وجه في وقت سابق اليوم الاثنين هذه الدعوة إلى أردوغان.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي في أنقرة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش "لا أريد المشاركة في مناظرات وخصوصًا تلفزيونية. لا أريد أن أدع شخصًا آخر يسجل نقاطًا على حسابي". وتدارك "لكنني مستعد للقائه في مقر حزبي".

تحاول المعارضة رصّ صفوفها في مواجهة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية استعدادًا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 يونيو، لكنها تندد بانعدام المساواة في الحملة.

وكتب محرم إينجه الأحد على تويتر "إذا استمر الحظر الإعلامي الذي فرضه القصر (الرئاسي) على المعارضة، فسننظم تجمعاتنا أمام (مقار) قنوات التلفزة".

