GMT 17:46 2018 الإثنين 7 مايو GMT 17:53 2018 الإثنين 7 مايو  :آخر تحديث
رأت أن تشكيلًا سريعًا للحكومة يحمي لبنان

الأمم المتحدة للسياسيين اللبنانيين: تصرفوا بمسؤولية بعد الانتخابات

صحافيو إيلاف
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دعت الأمم المتحدة الاثنين السياسيين اللبنانيين إلى "التصرف بمسؤولية لحماية استقرار" بلدهم بعد الانتخابات التي شهدت تحقيق حلفاء حزب الله اللبناني المدعوم من إيران مكاسب واسعة.

إيلاف: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نأمل في أن تواصل جميع الأطراف السياسية التصرف بمسؤولية في الأيام التي تلي الانتخابات لحماية استقرار لبنان بما في ذلك التشكيل السريع للحكومة".

وأصبح من الواضح أن حزب الله سيعزز مكانته على الساحة السياسية اللبنانية بعد النكسة التي مني بها تيار المستقبل التابع لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وتصنف واشنطن حزب الله الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، ويقاتل إسرائيل، على قائمة المنظمات الإرهابية.

كما تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خمسة من عناصر الحزب باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.


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