GMT 17:55 2018 الإثنين 7 مايو GMT 17:59 2018 الإثنين 7 مايو  :آخر تحديث

واشنطن ستعلن عقوبات جديدة على فنزويلا

أ. ف. ب.
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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

واشنطن: يعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين عقوبات جديدة على فنزويلا، ويدعو الى ارجاء الانتخابات الرئاسية التي يأمل الرئيس نيكولاس مادورو بان تفضي الى اعادة انتخابه.

وقال مسؤول في الادارة الاميركية لم يشأ كشف هويته لفرانس برس ان بنس الذي سيتحدث امام منظمة الدول الاميركية في واشنطن "سيعلن عقوبات جديدة (...) وسيدعو الى تعليق الدجل الانتخابي لمادورو".

انتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول اميركا اللاتينية قرار كراكاس اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو بعدما كانت مقررة في ديسمبر، منددة بافتقارها الى الشفافية.

ودعت المعارضة الفنزويلية الى مقاطعة الانتخابات والى تظاهرة كبرى رفضا لها. وتواجه فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الالاف الى مغادرة البلاد.


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