نائب رئيس جنوب السودان يعود للانضمام رسميا الى الحزب الحاكم

جوبا: ضم نائب رئيس جنوب السودان المتمرد السابق تابان دينغ غاي الاثنين رسميا حزبه الى حركة تحرير الشعب السوداني الحاكم بزعامة الرئيس سلفا كير.

وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز شرعية نظام كير وتقويض مكانة زعيم المتمردين رياك مشار الذي كان دينغ متحالفا معه في السابق.

وانفصل دينغ عن مشار عقب القتال العنيف في العاصمة جوبا عام 2016 وتحالف مع كير وتولى منصب مشار نائبا للرئيس كما انه يسعى الى تعزيز مكانته في الحكومة.

واكد دينغ الاثنين انه يطبق حلا سياسيا للنزاع من خلال انضمامه الرسمي الى الحزب الحاكم.

وقال ان "اعادة التوحد مع حزب حركة تحرير الشعب السوداني سيعطي مزيدا من القوة والروح والطاقة الى الحزب للعمل من اجل جعل السلام الملاذ الاخير".

وتشهد جنوب السودان حربا اهلية مستمرة منذ اربع سنوات ادت الى مقتل عشرات آلاف الاشخاص ونزوج الملايين ودفع ملايين آخرين إلى حافة المجاعة.