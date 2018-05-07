GMT 20:00 2018 الإثنين 7 مايو GMT 18:38 2018 الإثنين 7 مايو  :آخر تحديث
الوفد الرئاسي سيضم ايفانكا وكوشنر ومسؤولين كبارا

ترمب لن يتوجه إلى القدس لحضور افتتاح السفارة الأميركية

أ. ف. ب.
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واشنطن: أعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس دونالد ترمب لن يتوجه الى اسرائيل الاسبوع المقبل لحضور افتتاح السفارة الاميركية الجديدة في القدس، لافتا الى ان الوفد الاميركي سيترأسه مساعد وزير الخارجية جون سوليفان.

ونشر البيت الابيض قائمة باسماء الوفد الرئاسي الذي سيتوجه الى القدس وفي مقدمه ابنة ترمب ايفانكا وصهره ومستشاره لشؤون الشرق الاوسط جاريد كوشنر اضافة الى وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وكان ترمب اعلن في السادس من كانون الاول/ديسمبر قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ولمح في الايام الاخيرة الى انه قد يتوجه بنفسه لحضور افتتاح السفارة.

وتدشين السفارة مقرر في 14 ايار/مايو تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.


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