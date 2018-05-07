ترمب يهنىء بوتين

واشنطن: أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب "يهنىء" نظيره الروسي فلاديمير بوتين بادائه اليمين رئيسا الاثنين، لكنه شدد على اهمية الحق في التظاهر السلمي بعد اعتقال نحو 1600 شخص بينهم المعارض اليكسي نافالني عشية هذا الحفل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "اولا، ان الرئيس يهنئه (بوتين) ويتطلع لبلوغ مرحلة نقيم فيها علاقة جيدة مع روسيا"، وتداركت "لكن الولايات المتحدة ترى ان من حق الجميع ان يسمعوا صوتهم ويتجمعوا في شكل سلمي".

وتعرض ترمب للانتقاد في الولايات المتحدة في اذار/مارس بعدما اتصل ببوتين لتهنئته باعادة انتخابه وسط اجواء متوترة بين القوى الغربية وموسكو على خلفية اتهام الاخيرة بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ولا يزال شبح روسيا يرخي بظلاله على رئاسة ترمب منذ دخوله البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2017 مع تحقيق مستمر حول تواطؤ محتمل بين فريق حملته والكرملين قبل انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وقامت ادارة ترمب في اذار/مارس باكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس في التاريخ في اطار اجراءات منسقة مع الحلفاء بعد قضية تسميم سكريبال وابنته.

وفي وقت سابق في اذار/مارس، اعلنت ادارة ترمب سلسلة عقوبات على افراد وكيانات روسية ردا على تدخل موسكو في الانتخابات الاميركية.