أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعريدة على (تويتر) أنه سيعلن قراره ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.

إيلاف: هدد ترمب في تصريحات سابقة بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.

وكان الرئيس الأميركي قال إنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية على إيران بحلول 12 مايو الحالي، ما لم يصلح حلفاؤه الأوروبيون ”العيوب“ التي ينطوي عليها الاتفاق الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية.

وما زالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق كما هو، لكنها ترغب في بدء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد العام 2025، عندما ينتهي العمل ببنود رئيسة في الاتفاق، وكذلك دور إيران في أزمات الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.

صورة تغريدة ترمب عن النووي الإيراني

وناشدت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، الرئيس الأميركي ألا يقرر إنهاء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاتفاق وتطبيقه بحزم، ومواجهة السلوك العدواني الإيراني.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محادثات مع أركان الإدارة الأميركية، وبصفة خاصة نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبينوومستشار الأمن القومي جون بولتون، لكنه لن يلتقي بالرئيس الأميركي نفسه.

واعترف جونسون وجود نقاط ضعف في الاتفاق النووي، لكنه قال "يمكن حلها مع الوقت"، وأعرب عن قناعته أنه بالإمكان إصلاح الأخطاء، وقال: "وفي هذه اللحظة تعمل بريطانيا مع إدارة ترمب وحلفائنا الفرنسيين والألمان".

