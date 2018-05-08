ترمب لن يحضر حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس

واشنطن: أعلن البيت الابيض الاثنين ان الرئيس دونالد ترمب لن يتوجه الى اسرائيل الاسبوع المقبل لحضور افتتاح السفارة الاميركية الجديدة في القدس، لافتا الى ان الوفد الاميركي سيترأسه مساعد وزير الخارجية جون سوليفان.

ونشر البيت الابيض قائمة باسماء الوفد الرئاسي الذي سيتوجه الى القدس، وفي مقدمه ابنة ترمب ايفانكا وصهره ومستشاره لشؤون الشرق الاوسط جاريد كوشنر، اضافة الى المبعوث الخاص لترمب الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وكان ترمب أعلن في السادس من ديسمبر قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ولمح في الايام الاخيرة الى انه قد يتوجه بنفسه لحضور افتتاح السفارة.

وتدشين السفارة مقرر في 14 مايو تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وكان اعلان ترمب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب اليها، اثار غبطة الاسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

وقطع القرار مع موقف مستمر لعقود من الدبلوماسية الاميركية والاجماع الدولي على ان مسالة القدس، وهي من اهم قضايا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، يجب ان تحل عبر التفاوض.

وسيتم تدشين السفارة الاميركية في احتفال الاسبوع المقبل، يتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل. وفي البداية، ستكون السفارة في مبنى القنصلية الاميركية في القدس، لحين تخطيط وبناء موقع دائم للسفارة، بحسب وزارة الخارجية الاميركية.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الاميركية توترا شديدا بعد قرار ترمب، ويتزامن افتتاح السفارة مع الذكرى السبعين للنكبة، ذكرى تهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

