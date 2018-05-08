بيروت: بعدما انجزت لجان القيد في سراي حلبا الحكومي اليوم إعادة فرز الأصوات في صناديق الإقتراع في دائرة الشمال الأولى عكار، هؤلاء هم نواب لبنان رسميًا لـ 4 سنوات:

الشمال الأولى

عكار

طارق المرعبي (سني)

وليد البعريني (سني)

محمد سليمان (سني)

هادي حبيش (ماروني)

وهبي قاطيشا (روم ارثوذكس)

أسعد درغام (روم ارثوذكس)

مصطفى علي حسين (علوي)

الشمال الثانية:

طرابلس

نجيب ميقاتي (سني)

محمد كبارة (سني)

سمير الجسر (سني)

ديما جمالي (سني)

فيصل كرامي (سني)

علي درويش (علوي)

جان عبيد (ماروني)

نقولا نحاس (روم أرثوذكس)

المنية - الضنية

عثمان علم الدين (سني)

سامي فتفت (سني)

جهاد الصمد (سني)

الشمال الثالثة:

زغرتا

طوني فرنجية (ماروني)

اسطفان دويهي (ماروني)

ميشال معوض (ماروني)

بشري

ستريدا جعجع (ماروني)

جوزيف اسحق (ماروني)

الكورة

جورج عطالله (روم أرثوذكس)

فايز غصن (روم أرثوذكس)

سليم سعادة (روم أرثوذكس)

البترون

جبران باسيل (ماروني)

فادي سعد (ماروني)

البقاع 1:

زحلة

عاصم عراجي (سني)

انور جمعة (شيعي)

سليم عون (ماروني)

ميشال ضاهر (روم كاثوليك)

جورج عقيص (روم كاثوليك)

قيصر المعلوف (روم أرثوذكس)

ادي دمرجيان (أرمن أورثوذكس)

البقاع 2:

راشيا والبقاع الغربي

عبد الرحيم مراد (سني)

محمد القرعاوي (سني)

محمد نصرالله (شيعي)

وائل أبو فاعور (درزي)

هنري شديد (ماروني)

ايلي الفرزلي (روم أرثوذكس)

البقاع 3:

بعلبك الهرمل

الوليد السكرية (سني)

جميل السيد (شيعي)

ابراهيم الموسوي (شيعي)

حسين الحاج حسن (شيعي)

غازي زعيتر (شيعي)

علي المقداد (شيعي)

ايهاب حمادة (شيعي)

انطوان حبشي (ماروني)

البير منصور (روم كاثوليك)

بكر الحجيري (سني)

بيروت 1:

الاشرفية- الرميل - المدور - الصيفي

نديم الجميل (ماروني)

نقولا الصحناوي (روم كاثوليك)

عماد واكيم (روم أرثوذوكس)

بولا يعقوبيان (أرمن أرثوذكس)

هاغوب ترزيان (أرمن أرثوذكس)

الكسي ماطوسيان (أرمن أرثوذكس)

جان طالوزيان (ارمن كاثوليك)

انطوان بانو (أقليات)

بيروت 2:

رأس بيروت - عين المريسة - ميناء الحصن - زقاق البلاط - المزرعة - المصيطبة - المرفأ - الباشورة

سعد الحريري (سني)

نهاد المشنوق (سني)

تمام سلام (سني)

رلى الطبش جارودي (سني)

عدنان طرابلسي (سني)

فؤاد مخزومي (سني)

أمين شري (شيعي)

محمد خواجة (شيعي)

فيصل الصايغ (درزي)

نزيه نجم (روم أرثوذكس)

ادغار طرابلسي (انجيلي)

الجنوب 1:

صيدا

اسامة سعد (سني)

بهية الحريري (سني)

جزين

زياد اسود (ماروني)

ابراهيم عازار (ماروني)

سليم خوري (روم كاثوليك)

الجنوب 2:

صور

نواف الموسوي (شيعي)

عناية عز الدين (شيعي)

حسين جشي (شيعي)

علي خريس (شيعي)

قرى صيدا الزهراني

نبيه بري (شيعي)

علي عسيران (شيعي)

ميشال موسى (روم كاثوليك)

الجنوب 3:

بنت جبيل

حسين فضل الله (شيعي)

علي بزي (شيعي)

أيوب حميد (شيعي)

النبطية

محمد رعد (شيعي)

ياسين جابر (شيعي)

هاني قبيسي (شيعي)

مرجعيون حاصبيا

قاسم هاشم (سني)

علي حسن خليل (شيعي)

علي فياض (شيعي)

انور الخليل (درزي)

اسعد حردان (روم أرثوذكس)

جبل لبنان 1:

جبيل

مصطفى الحسيني (شيعي)

زياد حواط (ماروني)

سيمون ابي رميا (ماروني)

كسروان

نعمة افرام (ماروني)

شامل روكز (ماروني)

شوقي الدكاش (ماروني)

فريد هيكل الخازن (ماروني)

روجيه عازار (ماروني)

جبل لبنان 2:

المتن

سامي الجميل (ماروني)

الياس حنكش (ماروني)

ابراهيم كنعان (ماروني)

ادي ابي اللمع (ماروني)

ادكار معلوف (روم كاثوليك)

الياس بو صعب (روم ارثوذكس)

ميشال المر (روم ارثوذكس)

هاغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس)

جبل لبنان 3:

بعبدا

فادي علامة (شيعي)

علي عمار (شيعي)

هادي ابو الحسن (درزي)

بيار بو عاصي (ماروني)

الان عون (ماروني)

حكمت ديب (ماروني)

جبل لبنان 4:

الشوف

محمد الحجار (سني)

بلال عبدالله (سني)

مروان حمادة (درزي)

تيمور جنبلاط (درزي)

جورج عدوان (ماروني)

فريد البستاني (ماروني)

ماريو عون (ماروني)

نعمة طعمة (روم كاثوليك)

عاليه

اكرم شهيب (درزي)

طلال ارسلان (درزي)

هنري حلو (ماروني)

سيزار أبي خليل (ماروني)

انيس نصار (روم أرثوذكس)

