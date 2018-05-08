تغييرات بالقواعد الجويّة العسكريّة بعد الصفقات الجديدة مع أميركا

الرباط: تغييرات مهمّة تلك التي تمت مباشرتها بقواعد جوّية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إذ تم تسليم السلط بشكل رسمي بعدد من القواعد، والتي يبقى أهمها قاعدة بنجرير (قرب مراكش).

كتبت "المساء" أن التغييرات التي بوشرت في صفوف القواعد الجويّة، أخيراً، لها علاقة بصفقات ركزت على أسلحة الجو والأسلحة الثقيلة، إضافة إلى الحديث عن شراء أقمار اصطناعية جديدة للتجسس، الأمر الذي يُظهر رغبة المملكة في الدخول في جيل جديد من التطوّر، يزيد من أهميّة نقطة القوّة الجويّة، متمثّلة في أنظمة القيادة والتواصل التي تمكن من الحصول على المعلومات الميدانية والاستخباراتية وتبادلها في الوقت نفسه.

وهمت التغييرات الجديدة مسؤولين بقواعد جوّية يمكنهم الشروع في تلقين عناصر القوات الجوية الملكية دروساً تطبيقية تتطابق وآخر التقنيات المعمول بها في الدول الكبيرة، إذ سيتمكن طيارو سلاح الجو المغاربة من استخدام أنظمة قتالية جديدة معروفة، من خلال القيام بتداريب، ومحاكاة لمناورات وعمليات قتالية، وتنفيذ غارات على أهداف برية، مع القيام بالاشتباك القتالي في كافة الظروف الجوية، ضمن بيئة افتراضية تشبه الواقع الحقيقي بواسطة أنظمة متطورة زودت بها القواعد الجوية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه تم تسليم السلط لمسؤولين جدد بقواعد جوّية من طرف قائد القوات الجوية الملكية، في حين من المنتظر أن تتم مواصلة التغييرات بقواعد جوية بالجنوب، في انتظار استكمال سلاح الجو المغربي تعزيز طائراته القتالية، خاصّة التي اقتناها من واشنطن، بنظام تدريب قتالي متطوّر ينتمي إلى الجيل الخامس.

مداهمة معمل سري لإعداد نقائق من لحوم فاسدة

الصّحيفة نفسها كتبت أن لجنة اليقظة التابعة لعمالة إقليم الحوز ضواحي مراكش، وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، تمكّنت من حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة المعدة لإعداد النقانق بالمنطقة نفسها.

وقامت المصالح المذكورة معزّزة بعناصر من الدرك الملكي، بمداهمة معمل سري لإعداد نقانق بلحوم فاسدة بالحي الإداري بجماعة تمصلوحت، بعد تلقّي إخبارية في الموضوع.

وتأتي هذه العمليّة في إطار مجموعة من دوريات المراقبة التي باشرتها لجن اليقظة المحلية، والتي مكَنت من إتلاف مواد غذائية فاسدة بعدد من المناطق القروية التابعة لعمالة الحوز.

"مينورسو" تستغني عن خدمات 12 موظفا بالعيون

"أخبار اليوم" كتبت أنه تفاعلاً مع قرار الولايات المتحدة ، القاضي بخفض ميزانية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو"، قرر رئيس البعثة، كولين ستيوارت تقليص عدد موظفيها، وإلحاقهم بمقر الأمم المتّحدة المركزي.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن رئيس "مينورسو " اجتمع قبل أسبوع بعناصر البعثة في مقرها بمدينة العيون (كبرى محافظات الجنوب المغربي)، حيث أشعر 12 موظفاً دولياً بالاستغناء عن خدماتهم، وأخبرهم بضرورة الالتحاق بمقر الأمم المتّحدة بنيويورك في أقرب وقت.

شبكة مغربية تُهرب "الجهاديين" بإسبانيا

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن الشرطة الوطنية الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، في سان إيسيدرو (تينيريفي)، لقيامهم باستقطاب أحد الجهاديين، وإرساله إلى سوريا للانضمام إلى صفوف منظمة النصرة الإرهابية، وتزويده بتغطية ودعم مالي.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن وزارة الداخليّة الإسبانية، ذكرت في مذكرة لها عممتها على وسائل الإعلام، أن المشتبه فيهم كانوا قد تمكنوا من استدراج صيدهم ويتعلق الأمر بمغربي يبلغ من العمر 35 سنة، من خلال ارتياده لأحد محلات الهواتف النقالة، التى يملكها أحدهم، إضافة لشحنه بأفكارهم، خلال لقائهم به بالمسجد المحلي للمدينة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن الأشخاص الثلاثة، الذين كانوا يشتغلون لفائدة التنظيم الإرهابي، تمكنوا من إقناع المعني بالسفر إلى سوريا في عام 2013، وعند عودتة إلى تينيريفي عبر "قوارب الموت" تمت مساعدته على الفرار بواسطة وثائق مزيّفة.

العثور على قنبلة ترجع لعهد الإستعمار

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتابين أن مواطنا ًبإقليم تاونات (وسط)، عثر على قنبلة ترجع لعهد الإستعمار، بينما كان يقوم بأشغال فلاحية وسط حقل "فول" بضاحية مركز المدينة.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن الواقعة استنفرت مسؤولي السلطة المحليّة، وكذا فرق عسكريّة، حلوا بالمكان للقيام بالإجراءات اللازمة، بتنسيق مع السلطات المختصّة.

ونبهت مصادر الصّحيفة إلى أن القنابل، التي يتم العثور عليها بحقول المدينة، غالباً ما تكون محتفظة بمفعولها، وجهل المواطنين قد يتسبّب في وقوع كارثة، خاصّة إذا استخدمت في الحدادة، لتحويلها إلى فؤوس، ومعاول.

وكشفت المصادر عن أماكن بعينها، يعثر فيها المواطنون على قذائف، كمنطقة حجر دريان، وخمالشة، وأيضاً تراب جماعة غفساي، فضلاً عن منطقة بوعادل حيث عثر فلاح، شهر أبريل الماضي، على قنبلة ترجع لعهد الإستعمار.