فنانون مغاربة في قلب حملة المقاطعة

أثار عدد من الفنانين المغاربة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب موقفهم من حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة على منتوجات وطنية (حليب سنترال، ماء سيدي علي، محطات إفريقيا)، وهي المقاطعة التي تدخل أسبوعها الثالث على التوالي، حيث عبروا عن موقفهم المناهض للمقاطعة، فيما آخرون وضعوا هاشتغات على بروفايلاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي تهم مساندتهم للحملة واصطفافهم إلى جانب المقاطعين.

وشن عدد كبير من رواد المواقع هجوما لاذعا على الفنانين المغاربة الذين أبدوا موقفا معارضا في جوهره للحملة، و إن كان شكلا يدعو للمقاطعة كرشيد العلالي مقدم برنامج « رشيد شو » الذي تبثه القناة التلفزيونية الثانية، حيث نشر تدوينة حول الحملة قال فيها « كلنا ولاد الشعب و ما عند حتى واحد الحق يمارس الوصاية على الآخر، كل واحد حر يقاطع المنتوج اللي بغا ... ولكن أي حاجة غاتضر ولاد الشعب غاتضرني حتا أنا .. بزاف ديال المغاربة كيعانيو من الفقر والهشاشة داكشي علاش خاس ( يجب) إعادة النظر فالأثمنة ديال بزاف ديال الحوايج ..والله يهدي ما خلق » وهو ما أثار انتقاد الكثيرين الذي شنوا عليه هجوما بالدعوة لمقاطعة برنامجه « رشيد شو » الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية على القناة الثانية، داعين لإضافته لقائمة الأشياء المقاطعة (بفتح الطاء).

نفس الإنتقاد واجهه « الرابور » (مغني راب) مسلم الذي عبر في مقطع فيديو بثه على صفحته في فيسبوك عن موقفه من المقاطعة حيث قال إنه بقي بعيدا عن الحملة لأنه من جهة لم يرغب في الركوب على الموجة، مشيرا الى أن مهمته أعمق و أكبر من المقاطعة، مشيرا إلى إن أغانيه تعبر عن موقفه الداعم لقضايا الشعب و همومه.

لطيفة رأفت

وكانت الفنانة لطيفة رأفت السباقة من بين كل الفنانين الذين ساندوا الحملة، حيث عبرت عن موقفها بأن كتبت على صفحتها في فيسبوك، ردا على وزير المالية المغربي محمد بوسعيد الذي وصف المقاطعين ب »المدوايخ » و على محمد أوزين نائب رئيس مجلس النواب الذي وصفهم ب »الجائعين »، قائلة « عفوا يا أصحاب المعالي نحن لسنا بجيعانين « جائعين » بل والحمد لله شبعانين..لسنا بالمداويخ بل كملنا الله بعقلنا..ولسنا بالخائنين للوطن بل وطنيتنا يشهد لها الجميع”، وهو الموقف الذي اعتبره كثيرون ركوبا على موجة المقاطعة من أجل تحقيق انتشار أوسع، وهو ما ردت عليه الفنانة بكونها مشهورة و معروفة وليست في حاجة لحملة تشهرها، إنما ذلك نابع من قناعتها لكونها ابنة الشعب و قضاياه هي قضاياها.

و توالت بعد ذلك التعليقات من قبل فنانين آخرين عبروا عن مساندتهم للحملة، كالفنانة دنيا باطما وهدى سعد وغيرهما من الفنانين الذي نشروا تدوينات عبر صفحاتهم مساندة للمقاطعة.

الرابور مسلم

وأثارت حملة المقاطعة المعروفة ب »الثلاثية » (مقاطعة ثلاثة منتوجات) بعض الشنآن بين الفنانين الذين نشروا تدوينات للرد على بعضهم البعض، حيث كتب الفنان حاتم عمور، ردا على « الرابور » مسلم الذي وصف المساندين للحملة بمن يركبون على الموجة قائلا « خرجتي على السطر بهاد البوسط حاول تركز شوية راك سبيتي كل الفنانة اللي بوسطاو هاشتاغ مقاطعون »، قبل أن يرد عليه مسلم بالقول « بعض المنافقين .. لا تقفز بوحدك وارجع للسطر »، ليرد عليه حاتم عمور من جديد بكونه فنانا كبيرا و ليس من اللائق أن ينعت زملاءه بالمنافقين، معتبرا أن كل واحد حر في موقفه بأن يساند المقاطعة أو ينتقدها.