مولر متمسك بالإطاحة بترمب

بعد مكابرة استمرت طويلاً، خضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضغوط المحقق الخاص روبرت مولر، ووافق على أن يجيب كتابةً على أسئلة كان أرسلها له الأخير تتعلق بالتدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

لكن مولر رفض الرد كتابة على الأسئلة التي يوحي بعضها بأن هناك اتهاما مباشرا لترمب بإعاقة العدالة، وتمسك بأن يكون الرد خلال مقابلة شخصية، وهو ما يعتقد محامو الرئيس أن الموافقة على مثل هذا الطلب ستؤدي بالنهاية إلى اتهام ترمب بالكذب وتضليل المحققين.

ويأتي هذا في وقت قال معاون ترمب السابق مايكل كوبت الذي استجوبه فريق ترمب مؤخراً لمحطة السي إن إن، الإثنين، “إن المحققين كانوا يعرفون مسبقاً جميع الإجابات على الإسئلة التي طرحوها عليّ”، ما زاد الشكوك من أن هدف المدعي الخاص من مقابلة ترمب، هو دفعه إلى الإدلاء بإجابات كاذبة خلال تحقيق رسمي، وهي جريمة جنائية لو ارتكبها ستؤدي إلى عزله.

ونقلت محطة سي بي أس نيوز الأميركية عن عضو الفريق القانوني لترمب رودي جولياني قوله الإثنين، “لقد رفض مولر طلبنا بأن يرد الرئيس على أسئلته كتابة”.

ووفقاً لجولياني، فإن فريق مولر رفض حتى الدخول في مفاوضات لبحث عرض الرد على الأسئلة كتابة، بينما قالوا إنهم يحتاجون وقتاً لمعرفة إذا كانوا سيدخلون في مفاوضات لتحديد شكل المقابلة المحتملة”.

وذكر جولياني إنهم إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول شروط المقابلة، “ففريق الرئيس يرغب أن تجري عقب اجتماعه برئيس كوريا الشمالية (كيم جونغ) المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري”.

ورأى أنهم “يحتاجون لأيام لإعداد ترمب للمقابلة، وإذا لم تنجح المفاوضات بشأنها وتلقى الرئيس استدعاءً (للمثول أمام هيئة محلفين)، فإنه سيحارب هذا الطلب، وسيصعد الأمر إلى المحكمة العليا”.