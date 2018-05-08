تواريخ بارزة منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948

باريس: في ما يأتي تذكير بأبرز المحطات منذ قيام دولة اسرائيل في 14 أيار/مايو 1948:

- الحرب العربية الاسرائيلية ومحطات اخرى-

بعد ثلاث سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية التي شهدت إبادة أكثر من ستة ملايين يهودي في محرقة قام بها النازيون في اوروبا، أعلن قيام دولة اسرائيل في 14 أيار/مايو 1948 على جزء من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني منذ عام 1920.

في اليوم التالي، دخلت الجيوش العربية في حرب ضد الكيان الجديد الذي حقق انتصارا ساحقا عام 1949. وتم تهجير اكثر من 760 ألف فلسطيني من اراضيهم في ما صار يعرف لاحقا ب"النكبة".

في 29 تشرين الاول/اكتوبر 1956، وبعد ثلاثة أشهر على تأميم مصر قناة السويس، أطلقت اسرائيل مركباتها المدرعة وسلاحها الجوي لمهاجمة صحراء سيناء، ووصلت الى قناة السويس. في 31 تشرين الاول/اكتوبر، قصفت كل من لندن وباريس مصر.

وبضغط من الامم المتحدة والولايات المتحدة وبعدها الاتحاد السوفياتي، انسحبت اسرائيل من سيناء. وأنهت بريطانيا وفرنسا عمليتهما العسكرية.

في 1961، قام جهاز الموساد الاسرائيلي بخطف المسؤول النازي ادولف ايخمان من الارجنتين، وتم إعدامه شنقا في الدولة العبرية بعد محاكمة حظيت بتغطية اعلامية واسعة.

في الخامس من حزيران/يونيو 1967، اندلعت حرب حزيران/يونيو أو حرب الايام الستة التي احتلت خلالها اسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1973، هاجمت مصر وسوريا اسرائيل في سيناء والجولان. وتعرض الجيش الاسرائيلي لخسائر كبيرة. وتم بعد ذلك توقيع اتفاقات لوقف اطلاق النار.

- السلام مع مصر-

أبرم الرئيس المصري أنور السادات في 17 ايلول/سبتمبر 1978 اتفاقات كمب ديفيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن التي مهدت الطريق لتوقيع اول معاهدة سلام عربية اسرائيلية في 26 من آذار/مارس 1979.

وقع الاردن اتفاق سلام مع اسرائيل عام 1994.

- غزو لبنان -

في السادس من حزيران/يونيو 1982، غزت القوات الاسرائيلية لبنان وحاصرت بيروت. وغادرت منظمة التحرير الفلسطينية على الاثر لبنان.

في ايلول/سبتمبر من العام نفسه، نفذت ميليشيات مسيحية لبنانية مدعومة من اسرائيل مجازر في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في بيروت.

واستمر الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان حتى عام 2000.

في 2006، خطف حزب الله جنديين اسرائيليين على الحدود مع لبنان، وردت اسرائيل بعملية عسكرية واسعة استمرت 33 يوما، وكانت آثارها مدمرة.

- اتفاق اوسلو والانتفاضتان -

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الاولى او "حرب الحجارة" في الضفة الغربية وقطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 1987.

في بداية التسعينات، هاجر قرابة مليون يهودي من دول الاتحاد السوفياتي السابق الى الدولة العبرية.

تم توقيع اتفاقات اوسلو للسلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر 1993، في واشنطن. وكان من المفترض ان تؤدي هذه الاتفاقات الى اقامة دولة فلسطينية.

تلت التوقيع مصافحة تاريخية بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين. واغتيل رابين في عام 1995 برصاص متطرف يهودي معارض لعملية السلام.

في أعقاب فشل مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في كمب ديفيد، وبعد زيارة مثيرة للجدل في 28 ايلول/سبتمبر 2000 قام بها زعيم اليمين الاسرائيلي ارييل شارون الى المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، اندلعت الانتفاضة الثانية.

وأعاد الجيش الاسرائيلي احتلال المدن الفلسطينية الرئيسية ذات الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ثم أطلق في آذار/مارس 2002، أكبر هجوم اسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ حرب عام 1967.

في عام 2005، قام الجيش الاسرائيلي بسحب آخر جندي من قطاع غزة في إطار خطة انسحاب أحادية الجانب.

- الحروب في غزة -

في تموز/يوليو 2014، بدأت عملية "الجرف الصامد" التي استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر عنفا ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ عام 2008، وأسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.

- الحكومة الاكثر يمينية -

في آذار/مارس 2015، حقق بنيامين نتانياهو، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ عام 2009، فوزا في الانتخابات التشريعية، وشكل ائتلافا حكوميا مع أحزاب يمينية متطرفة. وهي الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.

وبدأت اسرائيل في 20 حزيران/يوينو 2017، ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة للمرة الاولى منذ 25 عاما.

- نقل السفارة الاميركية -

في السادس من كانون الاول/ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وقرار نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، في خطوة أثارت غبطة الاسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

واعلنت واشنطن في كانون الثاني/يناير 2018 انها ستنقل سفارتها الى القدس في ايار/مايو بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية.

