ترمب يقتحم القدس

نصر المجالي: قبل أسبوع من الاحتفال بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب تزامنا مع ذكرى قيام الدولة الإسرائيلية، قررت بلدية القدس تسمية الساحة الواقعة أمام السفارة في القدس باسم الرئيس دونالد ترمب.

وقال بيان صادر عن رئيس بلدية القدس نير بركات إن الرئيس ترمب "اتخذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي ليكون على جانب الحق وينفذ عملا صالحًا"، ولذلك تسمية الساحة باسم ترمب "هي وسيلة إظهار محبة الإسرائيليين واحترامهم للرئيس والشعب الأميركي الذي دائما إلى جانب إسرائيل".

وقام بركات يوم الاثنين بتعليق أول لافتة تشير إلى المقر الموقت للسفارة الأميركية الذي من المقرر افتتاحه في 14 مايو الجاري بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

وكانت لجنة التسميات في بلدية القدس قد قررت منذ سنة، حين قرر ترمب نقل السفارة إلى القدس، تسمية الساحة باسم "ساحة الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأميركي الليلة قبل الماضية أن الوفد الرئاسي الذي سيمثله هو والإدارة في حفل تنصيب السفارة سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.

يذكر أن ترمب أعلن في السادس من ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وحدد لاحقا يوم 14 من مايو، موعدا لافتتاح السفارة.