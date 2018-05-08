رئيس مطار دبي يدعو إلى فتح مطار هيثرو على مدار الساعة

«إيلاف» من بيروت: قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الطائرات الجديدة أصبحت أقل إصدارًا للضجيج، وبالتالي أصبح من الممكن إلغاء القواعد الحالية لمنع الضجيج في مطار بريطانيا الأكثر ازدحامًا.

ثلث يوم

صرح غريفيث لصحيفة "إندبندنت": "خلافًا لمطار دبي الذي يعمل على مدار الساعة، يتم إغلاق المطارات في المملكة المتحدة ثلث اليوم. تخيّل إذًا أن كل هذ الاستثمار، وكل تلك البنى التحتية المذهلة تكون متوقّفة عن النشاط ثلث يوم. تقلصت تكنولوجيا الطائرات والأثر البيئي الناتج عنها بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة. فلماذا تستمر المملكة المتحدة بفرض كل هذه القيود على ساعات العمل؟"

يبقى مطار هيثرو مفتوحًا تقنيًا على مدار الساعة، إلا أنه يخضع لبعض القيود الصارمة المفروضة على أي مطار محوري في أوروبا، للحد من الضجيج الذي يزعج السكان. يبلغ عدد رحلات الإقلاع والهبوط بين الحادية عشرة والنصف مساء والسادسة صباحًا حوالى 5.800 في السنة، أي بمعدّل 16 رحلة في الليلة الواحدة. بينما يُفرض حظر كلّي على الطائرات التي تصدر ضجيجًا أكبر.

نمط مختلط

في أبريل، حاولت لجنة النقل Transport Select Committee أن تحثّ الحكومة على التفكير في حظر ليلي مدته سبع ساعات، أي أطول من مدّة الحظر المفروض في الوقت الحاضر.

والجدير بالذكر أن غريفيث يدير مطارات دبي منذ 10 سنوات. وقبل ذلك كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في مطار غاتويك، ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة ويحتوي على المدرج الأكثر استخدامًا في العالم.

يشجّع غريفيث على استخدام "النمط المختلط" من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار هيثرو. في الوقت الحالي، النمط المعتمد هو استخدام المدرج الأول للمغادرين فحسب، والثاني للقادمين، إلى أن يتمّ تبديل الترتيب في الساعة الثالثة بعد الظهر. والفكرة من ذلك هي إعطاء بعض الراحة للسكان.

غير أن استخدام المدرجَين معًا لعمليات الإقلاع والهبوط يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار. في هذا الإطار، قال غريفيث إن التأثير سيكون ضئيلًا إذا استُعملت الطائرات الهادئة والحديثة.

تؤثّر سلبًا

لكنّ جون ستيوارت، رئيس جمعية هيثرو لمراقبة ضجيج الطائرات، وهي مجموعة الضغط التي تمثل السكان القاطنين حول المطار، قد صرّح قائلًا: "لا تزال الرحلات الليلية تشكّل مصدر قلق كبير للسكان. ولن تغيّر التكنولوجيا الجديدة ذلك في المستقبل المنظور".

لطالما عارض الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل شركات الطيران، حظر التجول في المطارات، لافتًا إلى أن "القيود التشغيلية الليلية تؤثّر سلبًا على شركات الطيران والركاب والاقتصادات المحلية".

في غضون ذلك، قال جون بوسبي، مدير مشروع سابق، للصحيفة نفسها، إنه يمكن الاستغناء عن مدرج إضافي من طريق زيادة عدد الركاب على كل طائرة. ويعتبر أن الزيادة في متوسط عدد الركاب لكل رحلة من 150 في عام 2007 إلى 170 في عام 2016 ومن ثم إلى 255 سيزيد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المئة، التي كانت متوقعة في حال بناء المدرج الجديد.

أعدّت إيلاف هذا التقرير عن "إندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/heathrow-new-runway-third-curfew-24-hours-dubai-airports-paul-griffiths-residents-noise-a8338846.html