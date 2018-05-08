القاهرة: أحال النائب العام المصري نبيل صادق مساء الاثنين 555 من الاعضاء المفترضين في مجموعة ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية، الى القضاء العسكري بتهمة ارتكاب "عمليات ارهابية"، حسب ما قال مسؤول قضائي الثلاثاء.

ووجهت النيابة المصرية الي المحالين للمحاكمة اتهامات ب"بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم (ولاية سيناء) قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء".

وقال المسؤول القضائي أن عدد الموقوفين 216 متهما وسيحاكم غيابيا ال 339 متهما الاخرين.

وأحيلت قضايا عدة متعلقة بالارهاب إلى المحاكم العسكرية خلال السنوات الثلاث الاخيرة وقضت في نيسان/ابريل الماضي محكمة عسكرية باعدام 36 شخصا ادينوا بالتورط في تفجيرات الكنائس في مصر، واحالت اوراقهم الى المفتي لاخذ رأيه وفقا للقانون.

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من الجهاديين و33 جنديا على الاقل ، بحسب إحصاءات الجيش المصري.

ومنذ ان أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وقتل المئات من الطرفين في هذه المواجهات.