جين يحمي ضد سرطان الدم لا يحمله إلا الرجل

لندن: اكتشف علماء أول جين لا يحمله إلا أحد الجنسين ويوفر حماية ضد امراض سرطانية بينها شكل عدواني من سرطان الدم.

ولا يوجد هذا الجين إلا على الكروموسوم Y الذي لا يحمل إلا معلومات وراثية تؤدي الى نمو الجنين ليصبح ذكراً وليس انثى.

وقال باحثون في جامعة كامبردج ومعهد ويلكام سانغر ان هذا الجين يوفر حماية اضافية ضد اللوكيميا النخاعية الحادة وان هذا يغير طريقة النظر الى الكرموسوم Y ويمكن ان يؤدي الى علاجات جديدة.

وتحمل المرأة كروموسومين X في حين يحمل الرجل كرموسوم X وكروموسوم Y ويشترك الاثنان بعدة جينات ، لكن هناك عدداً من الجينات لا توجد إلا في كرموسوم Y الذي يحمله الرجل فقط.

وقالت رئيسة فريق الباحثين الدكتورة مالغورزاتا كوزديكا من معهد ويلكام سانغر ان العلماء كانوا يعتقدون ان وظيفة كروموسوم Y الوحيدة هي إيجاد صفات الذكر في الجنين "ولكن نتائج دراستنا تشير الى انه يمكن ان يوفر حماية ضد اللوكيميا النخاعية الحادة واشكال اخرى من السرطان".

واوضح البروفيسور براين هانتلي من جامعة كامبردج ان الرجل كثيرا ما يفقد الكروموسوم Y من خلاياه مع تقدمه في السن، ولكن أهمية ذلك لم تكن معروفة. واضاف "ان دراستنا تعزز الرأي القائل ان فقدان الكروموسوم Y يمكن ان يزيد خطر الاصابة بالسرطان ، وتحدد الآلية التي تبين كيف يحدث ذلك".

وقال الدكتور الاسدير رانكن مدير قسم الأبحاث في منظمة "بلودوايز" Bloodwise الخيرية "إن معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى اللوكيميا النخاعية الحادة متدنية بشكل مأساوي، وان هذا البحث المهم يساعد على بناء صورة أكمل للخلل الذي يحدث وراثياً حين تظهر هذه اللوكيميا العدوانية بشدة ، وفهم هذه العملية مفتاح لتطوير أدوية موجهة ضد اللوكيميا النخاعية الحادة تسمح بالابتعاد من العلاج الكيميائي الشاق وفي اغلب الأحيان غير الفاعل".

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/health/leukaemia-gene-cancer-sex-y-chromosome-male-myeloid-a8340021.html