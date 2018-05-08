صحتك في راحة يدك

لندن: صحتك في يدك التي تكشف كيف ستكون حالتك البدنية والعقلية في مرحلة الشيخوخة ودرجة الخطر من الأمراض التي قد تصيبك وحتى فرص زواجك.

وما هذا بكلام عرافة تقرأ الكف بل اكتشف علماء ان قوة مصافحتك والصلابة التي تشد بها قبضتك تحوي دلائل مدهشة للتنبؤ بحالتك الصحية في المستقبل.

وتوصلت دراسات عديدة الى ان شدة المصافحة القوية يمكن ان توفر حماية ضد حالات مثل النوبات القلبية ومرض السكري والخرف. من جهة أخرى فان المصافحة الضعيفة يمكن ان تحكم على صاحبها بتردي صحته البدنية والعقلية قبل الأوان.

وحذر باحثون من ان المصافحة الضعيفة يمكن ان تؤدي الى حياة منعزلة وغير صحية يعيشها الرجل.

وفي دراسة شملت نحو 5000 شخص وجد باحثون في جامعة كولومبيا الاميركية ان احتمالات أن يكون الرجل الذي لديه قبضة قوية متزوجاً أكبر بالمقارنة مع نظيره صاحب القبضة المتراخية. ولكن قوة قبضة المرأة أو ضعفها لا يؤثران في حالتها الزوجية.

وتكمن اسباب هذه العلاقة في نتائج دراسة اجرتها كلية لندن الجامعية وشملت نحو 7000 شخص تابعهم الباحثون لمدة 17 سنة ليكتشفوا ان القبضة الضعيفة في بداية الدراسة ارتبطت بزيادة عدد الوفيات وخاصة بسبب امراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان.

وبحسب تحليل نُشر في مجلة "لانست" الطبية فان القبضة المتراخية مؤشر أدق الى الوفاة المبكرة من ارتفاع ضغط الدم. وهذا ما أكدته دراسة 5000 شخص اجرتها جامعة الملكة ماري في لندن متوصلة الى ان ذوي القبضة القوية هم اصحاب قلوب قوية ايضاً. وقال البروفيسور ستيفن بيترسن استاذ طب القلب في الجامعة "ان قوة القبضة يمكن ان تصبح طريقة مهمة لمعرفة الأشخاص المهددين بدرجة عالية من خطر الاصابة بمرض القلب".

قبضة قوية

ولاحظ البروفيسور فيغارد سكيربك استاذ الصحة السكانية والأسرية ورئيس فريق الباحثين في جامعة كولومبيا ان المرأة تعرف كل هذه الأشياء في عقلها الباطن وتفضل الزواج من رجل ذي قبضة قوية لأن احتمالات العناية به لاحقاً تكون أقل. واضاف اليرفيسور سكيربك "ان الرجل صاحب القبضة الضعيفة ينتهي به المآل الى افتقاده للصحة ولمؤازرة زوجة على السواء".

ولكن الصحة البدنية ليست وحدها التي ترتبط بقوة القبضة بل اظهرت دراسة اخيرة في بريطانيا ان القبضة القوية ترتبط بامتلاك قدرة عقلية اقوى في مرحلة لاحقة من الحياة.

واكتشفت الدراسة ان الأشخاص متوسطي العمر ذوي القبضة القوية كان أداؤهم أعلى بكثير في اختبارات الذاكرة والتعليل وسرعة التفكير من ذوي القبضة الضعيفة.

وقال الباحثون ان قوة القبضة مقياس موثوق لقوة الشخص العضلية عموماً وهذه القوة تُترجم الى صحة بدنية وعقلية افضل.

فالجسم السليم يستطيع ان يلبي احتياجات الدماغ. والمعروف ان دماغ الشخص البالغ يحتاج الى نحو 20 في المئة من اوكسجين الجسم ويستهلك 20 في المئة من طاقته.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5700899/Limp-handshake-mean-youre-risk-deadly-heart-attack.html