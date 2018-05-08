اكتشاف أكثر من 100 نوع بيولوجي جديد في المحيط الأطلسي

لندن: اكتشف باحثون في جامعة اوكسفورد أكثر من 100 نوع بيولوجي جديد في منطقة لم تكن معروفة من المحيط الأطلسي.

وتمتد منطقة ريريفوتيك أو "المنطقة ذات الضوء النادر" من 130 متراً الى 300 متر وتربط خمس رقع بحرية ذات تجمعات بيولوجية متميزة تعيش وتنمو داخلها.

واكتُشفت المنطقة الجديدة وانواعها خلال بعثة علمية الى برمودا بقيادة علماء مختصين بدراسة البحار في جامعة اوكسفورد.

ومن الأنواع المكتشفة قشريات دقيقة وعشرات الأنواع الجديدة من الطحالب والمرجان السلكي الأسود الذي يصل ارتفاعه الى مترين.

وامضى اعضاء الفريق مئات الساعات تحت الماء مستخدمين غواصات تستطيع الوصول الى عمق 2000 متر.

وقال البروفيسور اليكس روجرز استاذ بيولوجيا الحفظ ان اكتشاف هذا العدد الكبير من الأنواع الجديدة كان مفاجأة إذا علمنا ان مياه برمودا كانت موضع دراسات كثيرة منذ عقود.

واضاف البروفيسور روجرز ان اكتشاف منطقة جديدة بالكامل في المحيط تعج بالحياة يبين ان من الجائز ان تكون هناك انواع أكثر بكثير في المحيطات وتنوع أوسع بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

وأوضح روجرز ان متوسط عمق المحيط يبلغ 4200 متر وان الاكتشاف الجديد يبين "كم هو قليل ما نعرفه وكم هو مهم ان نوثق هذه المشارف غير المعروفة لضمان حماية مستقبلها".

كما اكتشفت البعثة غابة كبيرة من الطحالب على قمة جبل تحت الماء على بعد 24 كلم قبالة ساحل برمودا.

وهناك أكثر من 100 الف جبل تحت الماء في بحار حول العالم أقل من 50 في المئة منها فقط صُنفت بيولوجيا.

وستكون بعثة الفريق التالية الى المحيط الهندي في وقت لاحق من العام الحالي لدراسة مياه البحار حول جزر سيشيل والمالديف وموريشيوس واندامان وسومطرة.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/07/100-species-discovered-scientists-find-new-ocean-zone/