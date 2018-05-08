سفير الرياض بالمغرب يترأس حفل تخرج الدفعة 23 بالمدرسة السعودية

الرباط: تـرأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الرباط الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة بالمدرسة السعودية في الرباط حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرون من طلاب المدرسة.

وألقى السفير خوجة بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن سروره بنجاح أبنائه من طلاب هذه الدفعة ،مؤكداً أن ما حققوه كان ثمرة مثابرتهم وكدهم عبر سنوات تحصيلهم، وأعرب عن تمنياته لهم بمستقبل زاهر.

حضر هذا الحفل الذي تخللته فقرات أدبية ولوحات فنية من تقديم طلاب المدرسة، عدد من الشخصيات من بينهم الدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) وبعض من سفراء دول خليجية وعربية وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين بالرباط، وعدد كبير من آباء وأمهات وأولياء أمور الطلاب.