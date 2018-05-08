ترمب يقرر الانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني

واشنطن: أفاد مسؤول حكومي اميركي وكالة فرانس برس ان الرئيس دونالد ترمب سيعلن الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته ان "الرئيس قرر الانسحاب من الاتفاق" الذي وقع العام 2015، وذلك قبيل اعلان ترمب قراره في الساعة 14,00 (18,00 ت غ).

ماكرون يتشاور مع ميركل وماي

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء ان ايمانويل ماكرون سيتشاور مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قرابة الساعة 19,30 (17,30 ت غ) اي قبل نصف ساعة من اعلان دونالد ترمب قراره المرتقب حول الاتفاق النووي الايراني، من دون اي معلومات اضافية.

ويبدو ان الدول الاوروبية الثلاث التي وقعت اتفاق 2015 تعد موقفا مشتركا بعد قرار ترمب المقرر في الساعة 18,00 ت غ والذي قال مسؤول اميركي انه سيتضمن انسحاب واشنطن من الاتفاق.

روحاني سيردّ على ترمب الليلة

من جهته، أعلن مسؤول ايراني لوكالة فرانس برس ان الرئيس حسن روحاني سيرد مساء الثلاثاء على نظيره الاميركي دونالد ترمب الذي سيعلن على الارجح انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته "اذا تكلم (ترمب)، فان الرئيس روحاني سيعلن رد ايران هذا المساء" عبر التلفزيون الرسمي، ولكن من دون ان يحدد موعد ذلك.

وسيعلن ترمب قراره في الساعة 18,00 ت غ. وقال مسؤول اميركي في وقت سابق انه سيعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي وقع مع ايران في تموز/يوليو 2015.