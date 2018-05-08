حثت إحدى أكبر الجامعات في زامبيا الطالبات على التوقف عن زيارة المكتبة وهن "شبه عاريات"، مبررة ذلك بأنه يشتت زملائهم من الطلبة الذكور.

وعُلقت ملصقات بالقرب من المكتبة في جامعة زامبيا في العاصمة لوساكا تشجع الطالبات على ارتداء ملابس أكثر احتشاما.

ورغم أن زامبيا تعتبر دولة محافظة، تستهوي الموضة الحديثة طلبة الجامعات، وفقا لمراسل بي بي سي في لوساكا كينيدي غوندوي.

وعُلق تنويه داخل المكتبة الجامعية جاء فيه: "استرعى انتباهنا أن بعض الطالبات يترددن على المكتبة وهن شبه عاريات، وهو ما يتسبب في تشتيت الطلاب الذكور".

وأضاف: "لذلك ننصح الطالبات بارتداء أزياء أكثر احتشاما أثناء الوجود في مرافق الجامعة، فالحشمة هي الطريقة الأفضل".

"النظر في الكتب، لا إلى الأرجل"

واعترضت بعض الطالبات على ذلك. وقالت ديكينا ميوزيا، وهي طالبة في السنة الثالثة بجامعة زامبيا، لبي بي سي: "إذا كان الغرض من الذهاب إلى المكتبة هو مطالعة الكتب، فلماذا ينصرف الاهتمام إلى أشياء أخرى مثل أرجل الطلبات".

وأضافت: "كل ما عليكم هو التركيز في كتبكم، هذا كل ما في الأمر".

في المقابل، يؤيد الطالب الجامعي كيلليون فيري موقف الجامعة، وقال لبي بي سي: "تعلم كم هي جذابة أجساد النساء".

وأضاف: "كيف يمكن التركيز في الكتب أثناء مرور طالبة ترتدي تنورة قصيرة أو زيا ضيقا. ساعتها سوف تبدأ التفكير في أشياء أخرى ولن تركز".