القدس: أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء "دعمه الكامل" للقرار "الشجاع" الذي اتخذه دونالد ترمب باعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران.

وقال نتانياهو في تصريح مباشر عبر التلفزيون العام ان "اسرائيل تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترمب اليوم برفض الاتفاق النووي الكارثي" مع الجمهورية الاسلامية.

استنفار كبير

بالتوازي، أعلن الجيش الاسرائيلي انه طلب من السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتلة ان تفتح وتحضر الملاجىء المضادة للصواريخ بسبب "انشطة غير مألوفة للقوات الايرانية في سوريا" في الجهة الاخرى من خط التماس.

وجاء هذا الاعلان قبيل اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قراره بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "من جهة اخرى، تم نشر منظومات دفاعية كما ان القوات الاسرائيلية في حالة استنفار قصوى في مواجهة خطر هجوم".

واضاف ان "الجيش الاسرائيلي مستعد لمواجهة مختلف السيناريوهات ويحذر من ان اي اعتداء على اسرائيل سيستدعي ردا شديدا".