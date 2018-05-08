روحاني: الاتفاق النووي باق مع 5 دول غربية

الرئيس الإيراني يطمئن شعبه إلى أن الاتفاق باق مع الغرب

أكد الرئیس الإيراني حسن روحاني في معرض رده علي قرار ترمب الذي أعلنه منذ قليل بشأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أن الاتفاق النووي أصبح الیوم بین إیران و5 دول أخرى من دون الوجود الأميركي.

إيلاف: في كلمة تلفزيونية فور الإعلان عن قرار ترمب الجدید حیال الاتفاق النووي، قال روحاني إن "الجمهوریة الإسلامیة ستنظر من الآن فصاعدًا كیف ستتعامل الدول الخمس الأخرى مع الاتفاق النووي".

وأكد روحاني أنه في حال أدركت إیران أنها لم تحصل على مصالحها في إطار الاتفاق النووي، فسیتحدث إلى الشعب الإیراني بشأن اتخاذ قرارات جدیدة في هذا الخصوص.

