البحرين ترحب بقرار ترمب

المنامة: أعلنت البحرين الثلاثاء أنها تدعم قرار الرئيس الأميركي ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الانبا الرسمية (بنا): "تؤيد مملكة البحرين قرار فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني".

وأكدت المنامة "دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة الأميركية بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية، وبما يثبت ان هذا الاتفاق قد حمل العديد من النواقص وأهمها عدم التطرق الى برنامج ايران للصواريخ الباليستية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من خلال التدخل في شؤون دولها الداخلية ودعم الميليشيات الارهابية التابعة لايران في هذه الدول".

ومضى بيان الخارجية قائلا: "تشدد مملكة البحرين على تضامنها مع القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترمب ووقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها الهادفة للقضاء على الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنها تدعو كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدتت البحرين "موقفها الداعم لجميع المساعي التي تهدف الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل وإلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومكافحة تمويل وإسناد إيران للميليشيات المتطرفة في المنطقة، والداعي إلى ضرورة احترام إيران لسيادة جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية".

ورحبت السعودية أيضا بقرار ترمب حيال الاتفاق النووي الايراني، فيما أبدت عواصم أوروبية تحفظها على القرار.

وقال ترمب في خطاب متلفز مساء الثلاثاء "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".