الإمارات تؤيد قرار ترمب

أبوظبي: أيّدت الإمارات قرار الرئيس الأميركي ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران واعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام): "تعلن دولة الامارات تأييدها قرار فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول ايران على السلاح النووي في المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص".

ودعت الإمارات المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى "الاستجابة لموقف الرئيس ترمب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي".

وأعلن ترمب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني وإعادة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران.

وقال ترمب في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الابيض "اعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني"، واصفا اياه بانه "كارثي".

كما أعلن إعادة العمل بالعقوبات على ايران، متهما ايران بانها "تكذب" في شأن ملفها النووي.

وحذر ترمب إيران من مواجهة "مشاكل أكبر" اذا واصلت أنشطتها النووية، معتبرا ان ايران تستحق "حكومة أفضل".