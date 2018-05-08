صواريخ إسرائيلية تضرب ريف دمشق

إيلاف: قال المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته ان صواريخ استهدفت "مستودع أسلحة" يرجّح انه عائد إلى حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة في ريف دمشق"، قبل أن تنشر صوراً وشريط فيديو، قالت إنها لحريق ناجم من إسقاط الصاروخين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "صواريخ يرجح أنها اسرائيلية استهدفت مستودعاً للاسلحة في منطقة الكسوة يُرجح أنه يعود الى حزب الله والايرانيين".

وهي ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وكان قصف اسرائيلي استهدف في ديسمبر الماضي مواقع عسكرية في المنطقة، بينها مستودع أسلحة. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا.

وقتل 26 مسلحاً موالياً للنظام السوري غالبيتهم من المقاتلين الايرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت في نهاية ابريل قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط وشمال البلاد، رجح المرصد أن تكون اسرائيل مسؤولة عنها.

واتهمت دمشق في التاسع من أبريل الطيران الاسرائيلي باستهداف مطار تيفور العسكري في وسط البلاد، ما تسبب بمقتل سبعة ايرانيين.