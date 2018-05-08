تركيا تخشى اندلاع نزاعات جديدة بعد قرار ترمب

حذرت تركيا الثلاثاء من أن قرار دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يهدد باندلاع "نزاعات جديدة".

إيلاف: كتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر إن "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة".

أضاف إن "تركيا ستواصل معارضتها الحازمة ضد كل أنواع الأسلحة النووية". وكان ترمب أعلن في وقت سابق الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "الكارثي" مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران.

وقال الرئيس الأميركي في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وقعّته طهران مع القوى الكبرى العام 2015.

