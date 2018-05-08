GMT 20:34 2018 الثلائاء 8 مايو GMT 22:35 2018 الثلائاء 8 مايو  :آخر تحديث
توقعت أن يتسبب بزعزعة استقرار المنطقة

تركيا تخشى اندلاع نزاعات جديدة بعد قرار ترمب

صحافيو إيلاف
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حذرت تركيا الثلاثاء من أن قرار دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يهدد باندلاع "نزاعات جديدة".

إيلاف: كتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر إن "الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة".

أضاف إن "تركيا ستواصل معارضتها الحازمة ضد كل أنواع الأسلحة النووية". وكان ترمب أعلن في وقت سابق الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "الكارثي" مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران.

وقال الرئيس الأميركي في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني" الذي وقعّته طهران مع القوى الكبرى العام 2015.


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