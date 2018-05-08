أعربت سوريا عن "إدانتها الشديدة" لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة "تضامنها الكامل" مع طهران، ومبدية ثقتها بقدرة إيران على تجاوز تداعيات "الموقف العدواني" للإدارة الأميركية، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

إيلاف: نقلت سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن دمشق "تدين بشدة قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يثبت مجددًا تنكّر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

اضاف إن "ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأميركي اظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم".

وشدد المصدر على ان دمشق "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا فانها واثقة تماما بقدرة ايران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للادارة الاميركية والذي يؤثر في امن واستقرار المنطقة والعالم". وتعتبر طهران احد ابرز حلفاء دمشق.