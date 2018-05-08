GMT 21:42 2018 الثلائاء 8 مايو GMT 21:51 2018 الثلائاء 8 مايو  :آخر تحديث
جراء أنشطة غير مألوفة للقوات الإيرانية في سوريا

الجيش الإسرائيلي يأمر بفتح الملاجئ المضادة للصواريخ

صحافيو إيلاف
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أعلن الجيش الاسرائيلي هذا المساء أنه طلب من السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتلة أن تفتح وتحضر الملاجئ المضادة للصواريخ بسبب "أنشطة غير مألوفة للقوات الإيرانية في سوريا" في الجهة الأخرى من خط التماس.

إيلاف: قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم نشر منظومات دفاعية، كما إن القوات الإسرائيلية في حالة استنفار قصوى في مواجهة خطر هجوم".

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئًا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

وتشهد الجبهة السورية توترًا شديدًا بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. ولطالما كررت إسرائيل أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي وقت لاحق دمرت الدفاعات الجوية السورية صاروخين إسرائيليين استهدفا ريف دمشق مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
 


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