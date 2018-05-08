غوتيريش لبقية أطراف الاتفاق النووي: أوفوا بالتزماتكم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الدول الخمس التي شاركت مع الولايات المتحدة في 2015 في إبرام الاتفاق النووي مع إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها تمامًا"، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.

إيلاف: قال غوتيريش في بيان "أنا قلق بشدة حيال إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، واستئناف العمل بالعقوبات الأميركية".

يشار إلى أن الدول الموقعة على اتفاق فيينا في يوليو 2015 هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

واعتبر غوتيريش أن توقيع الاتفاق "ساهم في إرساء السلام الدولي والأمن".

وبعد قرار ترمب أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها "تلتزم ضمان تنفيذ الاتفاق، وستعمل مع جميع الأطراف الآخرين المعنيين بحيث يبقى الأمر على هذا النحو، على أن يشمل ذلك ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق للشعب الإيراني".

