واشنطن تعتزم فرض عزلة على فنزويلا حتى رحيل مادورو

واشنطن: أعلنت واشنطن الثلاثاء انها تعتزم فرض عزلة على فنزويلا إلى حين رحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة، داعية حلفاء الولايات المتحدة في العالم الى ان تحذو حذوها.

وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع في وزارة الخارجية خصص للبحث في شؤون اميركا اللاتينية "اعتقد انه يتعيّن علينا الاستمرار في عزل مادورو الى حين يتخلّى عن السلطة. إن محاولة دفع مادورو للرحيل تصبّ في مصلحة (دول) المنطقة".

اضافت ان "القمع الممنهج بحق الفنزويليين اصبح مصدر تهديد حقيقي للمنطقة بأسرها"، مشددة على انه "من اجل سلامة وامن كل شعوب اميركا اللاتينية آن لمادورو أن يرحل".

ولطالما اتهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتحدة بالسعي إلى غزو بلاده عسكريًا، لكن السفيرة الاميركية شددت على ان اي تغيير للنظام في فنزويلا لا بد وأن يتم نتيجة ضغوط تمارسها دول المنطقة.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس دعا الاثنين مادورو الى ارجاء الانتخابات المقررة في فنزويلا في 20 مايو معتبرة انها "مهزلة"، في حين فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 16 شركة مقارها في فنزويلا.

وقال نائب الرئيس الاميركي مايك بنس امام منظمة الدول الاميركية ان "الانتخابات المزعومة المقررة ليست سوى مهزلة (...) ندعو مادورو الى تعليق هذه الانتخابات المهزلة واجراء انتخابات حقيقية".

وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول اميركا اللاتينية قرار كراكاس اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو بعدما كانت مقررة في ديسمبر، منددين بافتقارها الى الشفافية. ودعت المعارضة الفنزويلية الى مقاطعة الانتخابات والى تظاهرة كبرى رفضا لها.

من جانبها، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على عشرين شركة منها 16 مقارها في فنزويلا وبحق ثلاثة افراد بينهم مدير سابق للجهاز الفنزويلي للاستخبارات المالية. وتواجه فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الالاف الى مغادرة البلاد.

