GMT 1:09 2018 الأربعاء 9 مايو GMT 1:13 2018 الأربعاء 9 مايو  :آخر تحديث

مرشحة ترمب لمنصب مديرة "سي آي إيه" تتعهد عدم استئناف برامج التعذيب

أ. ف. ب.
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واشنطن: اظهر مقتطف من إفادة تعتزم مرشحة الرئيس دونالد ترمب لادارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جينا هاسبل الادلاء بها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاربعاء، انها ستتعهد عدم استئناف برنامج التعذيب المثير للجدل الذي طبقته الوكالة بين العامين 2002 و2005.

وهاسبل التي تتولى حاليا منصب نائبة مدير سي آي ايه بعدما عملت طوال ثلاثة عقود في العمليات السرية التابعة للوكالة، ادارت في 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند تؤكد تقارير ان معتقلين بشبهة الانتماء الى تنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب.


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