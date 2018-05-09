عادل الجبير: سنستمر بالعمل لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إننا "نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسنستمر بالعمـل مـع شركائنا لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية".

وأضاف الوزير السعودي في تغريدتين على تويتر أن "إيران استغلت رفع العقوبات لتعزيز أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها لجماعات إرهابية في منطقتنا بما في ذلك ما يسمى حزب الله وميليشيا الحوثي".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني".