مسؤول أممي: القضاء على بوكو حرام سيستغرق سنوات

نيجيريا: أعلن الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في غرب افريقيا محمد بن شمباس في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "القضاء بالكامل" على بوكو حرام سيستغرق سنوات على الرغم من الهزائم العسكرية التي منيت بها الجماعة الجهادية أخيرا.

وقال الممثل الخاص لأنطونيو غوتيريش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل إن "بوكو حرام أثبتت أنها مجموعة مقاوِمة ... اعتقد ان القضاء عليها بالكامل سيتطلب وقتا".

وأضاف على هامش قمة اقليمية حول بحيرة تشاد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية التي ولدت فيها الجماعة الاسلامية المتطرفة "ما نراه هو ان بوكو حرام اصبحت الآن جزءاً من شبكة الارهاب الدولي".

وبحثت القمة التي شاركت فيها الدول الاربع المطلّة على البحيرة (نيجيريا ولنيجر وتشاد والكاميرون) التعاون الاقليمي ونشر الوعي وتعزيز السلام والتنمية المستديمة.

ومنذ 2015 تشارك قوات من هذه الدول الاربع في قوة مشتركة لمكافحة بوكو حرام؟.

وأكد بن شمباس انه طالما ان (الجهاديين) لم يهزموا بالكامل فإنهم سيكونون موجودين في بعض الأماكن" وربما سيحتفظون بالسيطرة على بعض المناطق في ولايتي يوبي وبورنو (شمال شرق نيجيريا).

وإذ أشاد المسؤول الاممي ب"النجاح الملفت" الذي حققته القوة العسكرية المشتركة بين الدول الاربع في مكافحة بوكو حرام، ناشدها "ان تبقى يقظة".

وأضاف "لا يمكننا اعتبار النصر مكتسبا وافتراض انهم هزموا بالكامل".

واسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن اكثر من عشرين الف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون اخرين في نيجيريا منذ العام 2009.