خبراء أميركيون: المغرب لم يخطئ في مقاطعة إيران

«إيلاف» من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن نائب رئيس مركز التفكير الأميركي المرموق "أتلانتيك كاونسل" ومدير "إفريقيا سانتر"، بيتر فام، قال إن التواطؤ بين حزب الله وانفصاليي جبهة البوليساريو ما كان ليحدث دون تورّط ضمني على الأقل للنظام الجزائري.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الخبير الأميركي، في القضايا الجيو استراتيجية بالقارة الإفريقية، أنه رغم عدم اطلاعه على المعلومات التي تتوفّر عليها السلطات المغربية، لكنه لا يستطيع أن يتصور قيام تواطؤ بين حزب الله المتحالف مع إيران و "البوليساريو" دون تورّط ضمني، على الأقل، للنظام الجزائري أو أن يكون على علم بذلك.

ونسبة إلى مصدر الصّحيفة نفسها فإن هذا التطور الجديد يسلط الضوء مرة أخرى على نزاع الصحراء الذي طال أمده وعلى الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف، حَيْث السكان محتجزون في ظروف غير إنسانية فوق الأراضي الجزائريّة، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدوليّة ذات الصِّلة.

قرار جديد يسمح لجمعيات المستهلك بمقاضاة الشركات

"المساء" كتبت أنه أصبح بإمكان جمعيات المستهلك مقاضاة الشركات، إذ أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لكل من وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يضع حلولاً قانونيّة من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفّر على صفة المنفعة العامّة، من أجل التقاضي دفاعاً عن المستهلكين.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن القرار أوضح أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامّة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصرياً هو حماية المستهلك، أن تودع طلباً لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.

فوج جديد من القوات المساعدة يتخرج قريبا

الصّحيفة ذاتها كتبت أن فوجاً جديداً من القوات المساعدة سيتخرج قريباً من المدرسة الملكية لتكوين الأطر ببنسليمان بمؤهلات جديدة وزي نظامي جديد شبيه بأزياء الفرق الخاصّة.

ونسبة إلى مصدر "المساء" فإن فوجاً من الضباط تم تكوينه على أيدي فرق أمنيّة فرنسية محترفة على مواجهة أعمال الشغب بتقنيات متطوّرة تتوافق مع المقتضيات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يحضر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حفل تخرج الأفواج الجديدة، التي تلقت تكوينات غير مسبوقة، إذ تم إدخال أنظمة جديدة على التكوين الأساسي وتم تأطير فوج من الضباط خريجي الأكاديمية الملكية العسكريّة، وفوجين من ضباط صف مؤطر، وفوجين من ضباط صف في عدة اختصاصات.

تقرير أسود يورط "العدالة والتنمية" في اختلالات خطيرة

"المساء" كتبت كذلك أن حزب العدالة والتنمية شرع، وبشكل مبكّر، في مراكمة اختلالات خطيرة في التسيير الجماعي على مستوى الرباط بعد أن وقفت المفتشية العامّة لوزارة الداخليّة على خروقات مالية وتدبيرية تهدِّد بجر عدد من المسؤولين بأكبر مقاطعة إلى المسَاءَلة.

وأضافت الصّحيفة أن التقرير الذي أنجز بعد افتحاص شمل مقاطعة اليوسفية، رصد عدة شبهات طالت طريقة التعامل مع العشرات من سندات الطلب، خاصّة تلك المتعلّقة بالإطعام والاستقبال، والتي انتهى جزء كبير منها لصالح ممون محظوظ من مدينة سلا.

وأضافت "المساء" أن الشبهات طالت سندات طلب تم النفخ في قيمتها وأخرى تهم عدداً من المقتنيات التي وقفت لجنة الافتحاص على أداء ثمنها دون أن تصل إلى أي مخزن من مخازن المقاطعة، بالإضافة إلى انفراد الرئيس المنتمي لـ"العدالة والتنمية" بكل مراحل تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.

واشنطن تتبرأ من تقليص بعثتها ضمن "مينورسو"

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن واشنطن تتبرأ من تقليص بعثتها ضمن "مينورسو"، العاملة في الصحراء المغربية.

و نقلت الصّحيفة ذاتها عن الناطق باسم السفارة الأميركية قوله: إن الولايات المتحدة لم تقترح تخفيض إسهامها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، وأضاف أن واشنطن تدعم الإصلاحات التي أجراها الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، لجعل الأمم المتحدة وبعثاتها لحفظ السلام أكثر فعالية من حَيْث التكلفة.

مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتبت أن قال كاتب الدولة ( وزير دولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، كشف، أن ما يقرب من مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي.

وأبرز الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " دور الوزارة في مراقبة جودة التعليم الخصوصي" تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن هذه النسبة تمثل حوالي 14 في المائة ممن يوجدون في المنظومة التربوية التعليمية بالمغرب.

وشدد الصمدي على أن التعليم الخصوصي، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية، يعتبر قطاعاً شريكاً وليس منافساً فضلاً عن تقديمه لخدمة عمومية بتدبير خاص، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم من خلال المفتشيات العامة والأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين بمراقبة وتتبع احترام جودة التربية والتكوين بالمؤسسات التابعة للتعليم الخصوصي.

وأضافت الصّحيفة ذاتها نقلاً عن المتحدث نفسه أن هذه المؤسسات تفتح أبوابها بناء على دفاتر تحملات مضبوطة سواء تعلّق الأمر بالبنيات الإدارية أو التربوية، إلا أنه بين الفينة والأخرى تسجل بعض الاختلالات، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال لم تتمكّن 32 من مؤسسات التعليم الخصوصي هذه السنة من تعبئة نقاط المراقبة المستمرة لملفات الطلبة بالنظام الوطني المعمول به لأنه تم الكشف عن وجود اختلالات في ما يتعلّق بتدبير هذه النقط.